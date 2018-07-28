Спорт

«Динамо» едва не оконфузилось во Львове в матче с новичком Премьер-лиги

В рамках 2-го тура украинской Премьер-лиги вице-чемпион страны киевское «Динамо» гостило во Львове, где с большими трудностями обыграло новичка высшего дивизиона местный муниципальный клуб ФК «Львов».

Владея неоспоримым преимуществом по ходу матча, динамовцы долгое время не могли воплотить его в забитый мяч. Особо близким к взятию ворот в первом тайме был бразилец Че Че, который метров с десяти пробил в руки вратарю, а после перерыва Вербич не реализовал убойный момент, оказавшись с глазу на глаз с голкипером.

Победный же мяч уже в компенсированное время удалось забить 19-летнему Назарию Русину (на фото), который вышел на замену несколькими минутами ранее. Примечательно, что Назарий является воспитанником ФК «Львов», за который выступал в чемпионате Украины среди детей в период с 2011 по 2015 года.

В другом матче игрового дня «Александрия» дома благодаря единственному голу Евгения Банады на 85-й минуте встречи минимально обыграла луганскую «Зарю» (1:0), тем самым продлив свою выигрышную серию в чемпионате до семи матчей.

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