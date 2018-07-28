- 22:20 В Афганистане боевики напали на центр подготовки акушерок: есть жертвы
- 21:36 «Динамо» едва не оконфузилось во Львове в матче с новичком Премьер-лиги
- 21:27 В Запорожской области потоп: эвакуированы десятки туристов
- 20:57 В Днепре рой шершней напал на людей: есть жертва
- 20:24 Над Украиной в пассажирский авиалайнер попала молния
- 20:00 «Арсенал» – «ПСЖ»: голевая феерия в матче Международного кубка чемпионов
- 19:47 В Египте казнят более 70 человек
- 19:09 ООС: украинские войска понесли серьезные потери
- 18:35 Под Одессой авто въехало в стену магазина: есть жертва и пострадавшие
- 18:02 Названы время и место прощания с писателем Войновичем
В Запорожской области потоп: эвакуированы десятки туристов
В Запорожской области из-за сильного ливня утром в субботу, 28 июля, размыло популярную курортную зону на Азовском море — Обиточную косу в районе г. Приморск. Из зоны подтопления эвакуированы 20 автомобилей с отдыхающими.
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на ГСЧС в Запорожской области Юлию Барышеву.
В результате размывания косы отрезанными от суши оказались около 70 отдыхающих и 30 автомобилей.
Спасатели аварийного отряда спецназначения ГСЧС с помощью спецтехники вывезли из зоны подтопления на автодорогу 20 автомобилей. Остальные отдыхающие от эвакуации отказались.
«При этом спасатели проводят мониторинг ситуации на косе Обиточная, и в случае ухудшения обстановки готовы прийти на помощь отдыхающим», — отметила Барышева
Напомним, в отеле-казино Mandalay Bay города Лас-Вегас (американский штат Невада) произошло наводнение. Прорвало трубы и нижние этажи (в том числе конференц-зал) затопили потоки воды, вызвав настоящий хаос. Были эвакуированы около тысячи человек — постояльцы и сотрудники.
влажность:
давление:
ветер:
“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”