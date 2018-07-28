В Запорожской области потоп: эвакуированы десятки туристов

Происшествия

В Запорожской области из-за сильного ливня утром в субботу, 28 июля, размыло популярную курортную зону на Азовском море — Обиточную косу в районе г. Приморск. Из зоны подтопления эвакуированы 20 автомобилей с отдыхающими.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на ГСЧС в Запорожской области Юлию Барышеву.

В результате размывания косы отрезанными от суши оказались около 70 отдыхающих и 30 автомобилей.

Спасатели аварийного отряда спецназначения ГСЧС с помощью спецтехники вывезли из зоны подтопления на автодорогу 20 автомобилей. Остальные отдыхающие от эвакуации отказались.

«При этом спасатели проводят мониторинг ситуации на косе Обиточная, и в случае ухудшения обстановки готовы прийти на помощь отдыхающим», — отметила Барышева

Напомним, в отеле-казино Mandalay Bay города Лас-Вегас (американский штат Невада) произошло наводнение. Прорвало трубы и нижние этажи (в том числе конференц-зал) затопили потоки воды, вызвав настоящий хаос. Были эвакуированы около тысячи человек — постояльцы и сотрудники.