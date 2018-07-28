Мир

В Афганистане боевики напали на центр подготовки акушерок: есть жертвы

В субботу, 28 июля, в городе Джалалабад на востоке Афганистана боевики напали на учебный центр подготовки акушерок, были убиты три человека.

Об этом сообщает Reuters.

«Один из нападавших погиб при взрыве бомбы, а другой еще несколько часов отстреливался от силовиков. Он убил водителя и двух охранников, еще 7 — получили ранения», — сообщает издание.

Были эвакуированы 63 человека, почти все из них — женщины.

Напомним, ранее на севере Афганистана смертник террористической группировки «Исламское государство» устроил взрыв, в результате которого погибли 20 человек, включая командира «Талибана».