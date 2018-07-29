Приянка Чопра представила Гарри и Меган своего жениха Джонаса (фото)

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36-летняя индийская актриса и модель, «Мисс мира 2000» Приянка Чопра познакомила своего теперь уже официального жениха — певца Ника Джонаса — с Меган и ее супругом принцем Гарри вскоре после помолвки. Об этом пишет издание HindustanTimes.

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Встреча произошла в Костволдсе (графство Оксфоршир) в особняке, который принц и Маркл, ставшая после свадьбы герцогиней Сассекской, сняли на это лето. Как сообщил изданию хорошо информированный источник, герцогиня полностью поддержала выбор своей подруги Приянки. И, понаблюдав за Ником и его невестой, пришла к выводу, что они прекрасно подходят друг другу.

Сама помолвка, о которой писали «ФАКТЫ», состоялась чуть ранее во время романтического путешествия пары в Лондон и стала полным сюрпризом для всех, кроме самых близких друзей пары. Ведь влюбленные начали встречаться всего пару месяцев назад, но уже успели за это время представить любимых своим родителям.

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В свою очередь, дружески отношения между Чопра и герцогиней установились довольно давно.

«Мы познакомились на одном из благотворительных мероприятий три или четыре года назад. И сразу же подружились — у нас нашлась масса тем, которые горячо интересовали нас обеих…» — рассказала невеста Ника Джонаса. С тех пор Приянка и Меган постоянно поддерживали контакт.

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Поэтому никто не удивился, когда Чопра оказалась в числе избранных гостей, приглашенных не только на церемонию венчания Гарри и Меган, состоявшуюся в Виндзоре, но и на ночную вечеринку только для самых близких друзей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», королева Елизавета II во второй раз сделала щедрый подарок своему внуку принцу Гарри и его жене Меган Маркл. В собственность молодоженов теперь перейдет коттедж в центре парка Home Park в Виндзоре — Adelaide Cottage.