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«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: видеообзор матча Международного кубка чемпионов

6:59 29 июля 2018   73
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: видеообзор матча Международного кубка чемпионов
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В США и Сингапуре продолжается Международный кубок чемпионов — ежегодный клубный товарищеский турнир с участием 18 команд, представляющих ведущие чемпионаты Европы.

В американском Анн-Арборе (штат Мичиган) встретились английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», за противостоянием которых на «Мичиган Стэдиум» пришли воочию понаблюдать 101 254 (!) зрителей. И команды не разочаровали их: в первом тайме соперники обменялись забитыми мячами, а после перерыва уже забивали исключительно футболисты финалиста Лиги чемпионов минувшего сезона.

Отмечу, что во втором тайме за «Манчестер Юнайтед» дебютировал бразилец Фред, перешедший этим летом из донецкого «Шахтера», — он вышел на замену на 71-й минуте вместо Хуана Маты.

В других матчах МКЧ зафиксированы следующие результаты: «Бенфика» — «Ювентус» — 1:1 (серия пенальти — 2:4), «Челси» — «Интер» — 1:1 (серия пенальти — 5:4), «Бавария» — «Манчестер Сити» — 2:3.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Арсенал» и «ПСЖ» устроили голевую феерию в матче Международного кубка чемпионов.

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