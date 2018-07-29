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Происшествия

В Киеве задержали «альпиниста»-иностранца, похитившего из квартиры миллион долларов

9:25 29 июля 2018   173
В столице задержали «альпиниста»-иностранца, похитившего из квартиры предпринимателя миллион долларов
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Одесские правоохранители задержали иностранца (по некоторым данным, гражданина РФ), похитившего из квартиры предпринимателя миллион долларов.

«В жилище, расположенное на последнем — 18-м этаже дома, подозреваемый проник, спустившись с крыши, — рассказали „ФАКТАМ“ в полиции. — Через балконную дверь он вошел внутрь и начал собирать ценные вещи, однако, найдя тайник с деньгами, оставил сумки с вещами, забрал только деньги и скрылся».

Как выяснилось, на улице 28-летнего злоумышленника ждал знакомый на автомобиле. Он отвез мужчину в гостиницу, откуда тот впоследствии отправился в Киев. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность правонарушителя. Он оказался ранее судимым за имущественные преступления гражданином соседнего государства.

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По имеющейся информации, мужчина «гастролировал» в Украине и обворовывал квартиры местных жителей. Кроме того, он обоснованно подозревается в совершении других преступлений, в том числе разбоях на территории Одессы и области. В настоящее время проводится проверка его причастности к этим правонарушениям.

Отмечается, что злоумышленника задержали в одном из отелей столицы. У мужчины изъята сумка с похищенными деньгами, часть из которых он успел потратить на приобретение автомобилей, дорогих брендовых вещей и тому подобное. Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также полицейские нашли водителя автомобиля, который предоставлял подозреваемому услуги в качестве таксиста. Правовая оценка его действиям будет дана после выяснения всех обстоятельств происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали грабителей, укравших вещи на рынке на миллионы гривен.

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