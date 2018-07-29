В Киеве авто на "еврономерах" протаранило внедорожник: пьяный водитель пытался сбежать (фото)

Украина

В воскресенье утром, в начале пятого утра, на проспекте Палладина в Киеве произошло очередное дорожное ЧП с участием авто на европейской регистрации. Предварительно — внедорожник KIA, двигавшийся в сторону метро «Академгородок», остановился на красный сигнал светофора возле перекрестка с улицей Ирпенской.

- Дорога была совершенно свободной, рассказал водитель KIA, однако в определенный момент я получил мощнейший удар в заднюю часть моего авто. Машину развернуло поперек дороги, из нее вылетели вещи… В салоне был маленький ребенок — всего несколько месяцев. Позже его забрала «скорая помощь» на обследование. А ударила нас Audi с европейской регистрацией. Машина эта отлетела далеко вперед. Пассажиры бросились бежать.

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По словам пострадавшего, прибывший на место событий наряд полиции задержал беглецов. У всех молодых людей, находившихся в Audi, были признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции рассказали, что кроме ребенка «скорые» забрали еще и водителя, а также двух пассажиров Audi. Правоохранители начали расследование.

Как сообщал «ФАКТЫ», в последнее время на украинских дорогах произошло много масштабных ДТП с десятками погибших. Власти решили бороться с лихачами на дорогах и вернуть в распоряжение полиции средства контроля скорости. Подробнее об этом читайте в нашем материале На украинские дороги вернут приборы измерения скорости: чего ждать и к чему готовиться.