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Поляки устроили наглую провокацию на известном кладбище во Львове (фото)
В субботу, 28 июля, на территории польского военного «Кладбища Орлят» группа мужчин попыталась повредить деревянные реставрационные щиты вокруг скандальных скульптур львов.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Одного из нападавших задержала полиция. По предварительным данным, речь идет о группе молодых поляков.
Информацию об инциденте распространил директор ЛКП «Музей «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай. По его словам, в 16:30 около десяти молодых людей спортивного телосложения начали разбирать реставрационные щиты, которые закрывают скульптуры двух львов возле арки на входе к польским военным захоронениям.
«Они повредили щиты, вырвали целые куски и двинулись ко входу. Уже на входе этих людей попыталась задержать наша охрана. Однако мужчинам удалось вырваться за ворота и там они начали разбегаться кто куда», — прокомментировал детали инцидента Нагай.
Во время конфликта провокаторов с охраной по ул. Мечникова проезжала машина патрульной полиции. Полиции совместно с охраной кладбища удалось задержать одного из провокаторов.
«Этот человек по-польски сообщил, что решил „освободить львов“. Это совершенно недопустимо поведение, которое иначе как провокацией назвать нельзя», — заявил Нагай.
Правоохранители устанавливают личность задержанного и мотивы поступка.
Отмечается, что две исторические скульптуры львов вернули на «Кладбище Орлят» в декабре 2015 года. Львы охраняли вход на кладбище с южной стороны. Один из них имел на щите надпись «Всегда верен», другой — «Тебе, Польша». На одном из щитов также был герб Польши, на другом — герб Львова. Скульптуры из кладбища убрала советская власть в семидесятых годах прошлого века.
После вывоза исторические львы оказались в двух местах: вдоль трассы на выезде из Львова в Винник и на Кульпаркове вблизи психиатрической клиники.
Возвращение львов на Кладбище Орлят в 2015 году привело к политическому скандалу, поскольку перевозки осуществили по инициативе польского министерства культуры без согласования с соответствующими украинскими органами власти. С тех пор скульптуры стояли закрытые деревянными щитами.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что СБУ задержала подрывников Мемориала орлят во Львове.
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”