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Убил на камеру: в сети разгорелся скандал вокруг харьковского студента-живодера
Житель Харькова опубликовал видео, на котором он сначала издевается над раненой летучей мышью, а затем жестоко убивает животное.
Запись была размещена на Instagram-странице «sladkiy_plombir».
«Что делать с крохой, ребят, посоветуйте? Она бедняжка лежит и пищит, маленькая», — говорит молодой человек и трогает лежащую на полу летучую мышь.
Через некоторое время ему удается поймать животное. Харьковчанин держит мышь при помощи картонки и показывает ее зубы, а затем кладет рукокрылое в ящик, который называет «новым домом». Однако через некоторое время мышь снова оказывается на полу.
«Придумал, как ей помочь», — заявляет парень и давит жертву ногой, после чего автор записи переворачивает трупик животного и показывает следы крови.
По предварительной информации, опубликованной в Facebook блогером Кириллом Яковлевым, Карим учится в Харьковском национальном университете внутренних дел.
Напомним, ранее в Николаеве анонсированы акции протеста в связи с усыплением на коммунальном предприятии «Центр защиты животных» 150 собак. Об этом в в Facebook написала активист Лариса Веселовская.
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