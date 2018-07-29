Украина

Убил на камеру: в сети разгорелся скандал вокруг харьковского студента-живодера

Житель Харькова опубликовал видео, на котором он сначала издевается над раненой летучей мышью, а затем жестоко убивает животное.

Запись была размещена на Instagram-странице «sladkiy_plombir».

«Что делать с крохой, ребят, посоветуйте? Она бедняжка лежит и пищит, маленькая», — говорит молодой человек и трогает лежащую на полу летучую мышь.

Через некоторое время ему удается поймать животное. Харьковчанин держит мышь при помощи картонки и показывает ее зубы, а затем кладет рукокрылое в ящик, который называет «новым домом». Однако через некоторое время мышь снова оказывается на полу.

«Придумал, как ей помочь», — заявляет парень и давит жертву ногой, после чего автор записи переворачивает трупик животного и показывает следы крови.

По предварительной информации, опубликованной в Facebook блогером Кириллом Яковлевым, Карим учится в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Напомним, ранее в Николаеве анонсированы акции протеста в связи с усыплением на коммунальном предприятии «Центр защиты животных» 150 собак. Об этом в в Facebook написала активист Лариса Веселовская.