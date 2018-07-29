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Кейт Бекинсейл удивила поклонников йогой с козами (фото, видео)
Вечером 28 июля голливудская звезда Кейт Бекинсейл разместила в Instagramфотоотчет о том, как она отпраздновала свое 45-летие. «Лучший день рождения в моей жизни…» — написала актриса.
Снимки удивили миллионы поклонников звезды фильмов «Ван Хельсинг» и «Другой мир». Они давно знали, что Кейт занимается йогой и любит животных. Но тут ей удалось объединить два своих увлечения в одно. Да еще приобщить к этому родную дочь Лили и ее отца, британского актера Майкла Шина, с которым кинозвезда рассталась 15 лет назад.
Кейт, Майкл и Лили устроили занятия йогой в компании с… козами! Животные забирались людям на спину и даже целовались с виновницей торжества.
Напомним, Кейт Бекинсейл родилась 26 июля 1973 года в Лондоне. Изучала французскую и русскую классическую литературу в Оксфорде. Дебютировала как актриса в 1991 году в телефильме «Один против ветра» о Второй мировой войне.
Ее первой большой ролью в кино стал нашумевший фильм «Перл-Харбор». В этой эпической военной драме партнерами молодой актрисы были Бен Аффлек и Джош Хартнетт. В том же 2001 году Бекинсейл сыграла главную женскую роль в романтической комедии «Интуиция» с Джоном Кьюсаком.
В 2003 году вышла первая часть фильма ужасов «Другой мир», которая закрепила звездный статус Кейт. На сегодняшний день вышло уже пять картин из этой популярной саги о вампирах и оборотнях.
Бекинсейл вышла замуж за режиссера «Другого мира» Лена Уайзмана. Они прожили вместе более 11 лет. Расстались в ноябре 2015 года.
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