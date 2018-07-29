Пойдет ли Путин большой войной на Украину: генерал озвучил прогноз

Украина

Россия по ряду причин не готова сейчас к масштабному наступлению на Украину, однако у нее есть планы по усилению влияния на Киев в обозримом будущем.

Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины (СВР), генерал Николай Маломуж.

«Не думаю. Россия не готова к формату глобального наступления ни на Украину, ни на другие страны по соседству», — говорит он, отмечая, что на то есть причины и экономические, и политические.

При этом генерал объясняет, что стягивание Россией войск к западным границам является частью геополитической игры. «Кремль оправдывает свои действия тем, что НАТО тоже стягивает свои войска к границам России и собирается размещать ракетные базы, в том числе, как он утверждает, и на территории Украины», — отмечает Маломуж, вспоминая, что это было одним из оправданий аннексии Крыма.

«Глобального наступления не будет. По крайней мере, в ближайшее время», — подчеркнул он.

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Экс-глава СВР считает, что Кремлю незачем использовать войска для продвижения на Донбассе, поскольку в скором времени Украину ждут выборы. «Тут у Путина есть свои козыри и свои кандидаты», — говорит Маломуж, отмечая, что в 2019 году во второй тур президентских выборов могут выйти два кандидата, которые будут устраивать Москву.

Полный текст интервью Николая Маломужа читайте на сайте «ФАКТЫ» К большой войне Россия не готова, но у Путина есть свои козыри в Украине.