- 12:58 Стали известны имена победителей "Черноморских игр"
- 12:21 «Криминальный турист» расстрелял одессита: подробности инцидента
- 11:43 Сотни украинских туристов застряли в Египте: стало известно о новом инциденте
- 11:37 Пойдет ли Путин большой войной на Украину: генерал озвучил прогноз
- 11:01 Кейт Бекинсейл удивила поклонников йогой с козами
- 11:00 Убил на камеру: в сети разгорелся скандал вокруг харьковского студента-живодера
- 10:25 В Голливуде многим «особенным» срывает крышу — легендарная актриса Жаклин Биссет
- 10:09 Как избавиться от косточки на стопе: советы ортопеда
- 10:02 Поляки устроили наглую провокацию на известном кладбище во Львове
- 9:44 В Киеве авто на "еврономерах" протаранило внедорожник: пьяный водитель пытался сбежать
Пойдет ли Путин большой войной на Украину: генерал озвучил прогноз
Россия по ряду причин не готова сейчас к масштабному наступлению на Украину, однако у нее есть планы по усилению влияния на Киев в обозримом будущем.
Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины (СВР), генерал Николай Маломуж.
«Не думаю. Россия не готова к формату глобального наступления ни на Украину, ни на другие страны по соседству», — говорит он, отмечая, что на то есть причины и экономические, и политические.
При этом генерал объясняет, что стягивание Россией войск к западным границам является частью геополитической игры. «Кремль оправдывает свои действия тем, что НАТО тоже стягивает свои войска к границам России и собирается размещать ракетные базы, в том числе, как он утверждает, и на территории Украины», — отмечает Маломуж, вспоминая, что это было одним из оправданий аннексии Крыма.
«Глобального наступления не будет. По крайней мере, в ближайшее время», — подчеркнул он.
Читайте также на «ФАКТАХ» Россия готовит теракты в Крыму, а у Путина есть план захвата Украины, — военный обозреватель
Экс-глава СВР считает, что Кремлю незачем использовать войска для продвижения на Донбассе, поскольку в скором времени Украину ждут выборы. «Тут у Путина есть свои козыри и свои кандидаты», — говорит Маломуж, отмечая, что в 2019 году во второй тур президентских выборов могут выйти два кандидата, которые будут устраивать Москву.
Полный текст интервью Николая Маломужа читайте на сайте «ФАКТЫ» К большой войне Россия не готова, но у Путина есть свои козыри в Украине.
влажность:
давление:
ветер:
“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”