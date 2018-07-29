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Стали известны имена победителей "Черноморских игр"
28 июля в Скадовске прошел финал детского вокального конкурса. Стали известны имена первых победителей, претендентов на Гран-при.
На фестивальную сцену вместе с финалистами вышли и звездные гости: Ярослав Рогальский (первая премия «Черноморских Игр» — 2017), Божена Дар, Michelle Andrade, Kishe, Артем Пивоваров, «Время и Стекло» (Надя Дорофеева — первая премия «Черноморских Игр» -2004).
Второй день фестиваля собрал перед сценой на пляже около 15 тысяч зрителей. Хедлайнерами вечера стала группа «Время и стекло». Позитив и Надя Дорофеева зажгли публику и заставили всех танцевать. Фестиваль в Скадовске в свое время стал стартовый площадкой для молодой артистки.
«Этот фестиваль — магия, которая происходит только раз в жизни! Я счастлива быть частью фестиваля и выступать перед талантливыми детьми Украины» — сказала Надя Дорофеева со сцены.
29 июля — завершающий день фестиваля. Жюри конкурса (Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Руслан Квинта (композитор, музыкальный продюсер), Александр Пономарев (Народный артист Украины, певец, композитор), Алена Савинова (директор музыкальной школы А +, преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Елена Мозговая (продюсер), Виталий Дроздов (генеральный директор «Хит Fm»), Роман Муха (продюсер телеканала М2), а также звездный эксперт — Надежда Дорофеева) определит победителя «Черноморских игр».
«В этом году фестиваль кардинально отличается от предыдущих: он более масштабный. Был очень жёсткий отбор — конкуренция возросла вдвое, а участники стали намного сильнее. Приятно видеть, что дети развиваются и двигаются вперед. Они начинают работать как настоящие артисты и я уверен, что со временем они будут выступать на одной сцене с профессионалами», — сказал «Фактам» Руслан Квинта.
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