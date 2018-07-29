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Горловский морг завалили работой: в сети рассказали об ожесточенных ночных боях на Донбассе

14:01 29 июля 2018   834
Горловский морг завалили работой: в сети рассказали об ожесточенных ночных боях на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

Российские оккупанты всю ночь, с субботы на воскресенье, 29 июля, обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, но ответным огнем Объединенным силам удалось уничтожить грузовик террористов «ДНР» под Горловкой.

Об этом на своей странице в Facebook написала военнослужащая Вооруженных сил Украины Виктория Руденко.

«Всю ночь на разных участках были ожесточенные бои… но в основном мы работали в ответ на любой выстрел… макаки этой ночью получили хорошо, наших ребят это конечно не вернет, но все равно приятно, что работников ордловских моргов работой завалили… в Горловский морг, например, поедут лапти с зашквареного «Урала», — написала Руденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донбассе, откуда по нашим позициям вели огонь из «Фагота».

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