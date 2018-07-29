Кровавую бойню на Евромайдане воссоздали в виртуальной реальности

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Молодые украинские энтузиасты новейших технологий виртуальной реальности (VR) представили в Нью-Йорке, в Высшей школе журналистики Городского университета Нью-Йорка (CUNY) масштабный виртуально-документальный проект «Последствия.VR» (Aftermath VR) в рамках двухдневной конференции, прошедшей на минувшей неделе.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Так, как рассказала изданию Лора Херцфелд (Laura Hertzfeld), директор программы Journalism 360 Ассоциации онлайновых новостей (ONA), участвовали получатели грантов на высокотехнологические проекты в сфере медиа.

По словам Херцфелд, это совместная инициатива ONA с Фондом Джона и Джеймса Найта (John S. and James L. Knight Foundation) и Google News Initiative.

«Встреча в Нью-Йорке The Journalism 360 Unconference в стенах Высшей школы журналистики CUNY, — сказала Херцфелд, — это уникальная возможность соединить создателей креатива, продюсеров, лидеров новостных программ и экспертов по технологиям для продуктивного обмена опытом и идеями. Это единственная конференция такого рода для людей, увлеченных инновациями в сфере VR, в том числе и панорамного видео на 360 градусов». В прошлом году были профинансированы 11 проектов, в этом году — десять.

Украинские авторы Aftermath VR из фирмы New Cave Media со штаб-квартирой в Киеве, получившие грант, оказались в компании с представителями таких авторитетных американских медиа-ресурсов и научно-исследовательских центров, как газеты USA Today и The Washington Post, Университетом Норсвестерн и Массачусетским технологическим институтом.

«Этими грантами поощряются самые интересные, необычные и перспективные проекты в сфере новых медийных технологий», — отметила Херцфелд.

Создатели проекта Aftermath VR — молодые украинцы Алексей Фурман, Сергей Полежака и Кирилл Жилинский. По словам Алексея Фурмана, приехавшего в Нью-Йорк для презентации проекта, он был начат весной 2017 года им и его коллегами-единомышленниками.

Алексей Фурман (Alexey Furman) — фотожурналист-фрилансер, один из основателей New Cave Media. Закончил Школу журналистики Миссури. В качестве фоторепортера для различных украинских и иностранных изданий освещал события Евромайдана, аннексию Крыма Россией и войну на востоке Украины.

Его коллега, со-основатель New Cave Media Сергей Полежака (Sergiy Polezhaka) — в прошлом фотожурналист и видеограф, работавший для агентства Reuters, журнала Der Spiegel и других медиа. Учился в Датской школе медиа и журналистики.

Их партнер, также со-основатель New Cave Media, Кирилл Жилинский (Kirill Zhylinsky) — график-дизайнер более чем с десятилетним международным опытом. Начинал свою карьеру как фотограф, но затем полностью посвятил себя графическому дизайну.

«Можно сказать, это первая попытка воссоздать революционные события Евромайдана в Киеве в формате VR с использованием фотограмметрии и компьютерной графики CGI, — сказал „Голосу Америки“ Алексей Фурман. — Мы решили реконструировать шаг за шагом, как развивались события в тот трагический день 20 февраля 2014 года. Зрители смогут пройти маршрутом демонстрантов по Институтской улице, когда им удалось потеснить с нее полицию. Мы во многом опирались на архивную документальную съемку и на записанные на видео свидетельства участников Майдана. Мы поддерживаем тесные контакты с семьями героев „небесной сотни“» (участники массовых протестов, погибшие во время «Революции достоинства» — О.С.)".

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дарницкий районный суд Киева провел подготовительное заседание по делу о пытках на Евромайдане, обвиняемыми по которому проходят Сергей Чемес и Юрий Крысин.