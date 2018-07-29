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Венгерский друг Путина сделал новое острое заявление в адрес Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что стремления Украины в НАТО и ЕС нереалистичны, а Россия пытается вернуть украинцев под свое влияние.
Об этом сообщает агентство Agepress.
По его словам, Россия пытается создавать вокруг себя буферные зоны за счет своих соседей, например Украины, чтобы отдалить от себя границ НАТО.
«Украинцы ясно и прямо заявили, что они не хотят быть частью этой буферной зоны, они хотят приблизиться к ЕС, НАТО и они хотят построить современную Украину. Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО», — заявил Орбан.
Венгерский премьер уверен, что Москва пытается вернуть Украину в сферу своего влияния.
Орбан подчеркнул, что большинство стран все же не чувствуют со стороны РФ опасности, как, например, Венгрия, Словакия, Чехия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Комитет Европейского парламента проголосовал за процедуру санкций против Венгрии.
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