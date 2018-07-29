Мир

Вслед за Украиной турецкие спецслужбы попытались украсть противника Эрдогана из еще одной страны

Турецкого педагога в Монголии похитили на этой неделе и планировали вывезти из страны, но местные власти помешали этому.

Об этом сообщает The New York Times.

«Это последний из эпизодов глобальной кампании президента Турции по захвату подозреваемых союзников священнослужителя, которого обвиняют в сговоре с целью попытки переворота 2016 года», — отмечает издание.

Педагог Вейсель Аксай руководит сетью международных школ, связанных с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации переворота.

Турция утверждает, что она проводит экстрадиции подозреваемых соратников Гюлена только с разрешения соответствующих иностранных правительств. Но дело Аксая, который живет в Монголии почти 25 лет, кажется, ставит под сомнение это утверждение.

В пятницу утром, 27 июля, неизвестные затолкали Аксая в микроавтобус возле его дома в столице Улан-Баторе.

Коллега Аксая, генеральный директор монгольского фонда, который руководит монголо-турецкой школы, отметил, что монгольские полицейские сообщили ему, что автомобиль имел поддельные номерные знаки, а внутри было три человека в масках.

Через несколько часов в аэропорту Улан-Батора приземлился турецкий чартерный самолет. Данные сайта Flightradar24 показывают, что это был реактивный самолет Bombardier, эксплуатируемый ВВС Турции.

Когда стало известно о самолете, семья и друзья Аксая собрались в аэропорту. Позже во второй половине дня Министерство иностранных дел Монголии выступило с заявлением о том, что правительство приказало самолету оставаться на земле.

В МИД заявили, что захват Аксая станет «неприемлемым актом нарушения суверенитета и независимости Монголии, и Монголия будет решительно возражать».

Самолет покинул Моноголию в 21:15 без Аксая на борту. Он был освобожден через несколько часов, сообщили чиновники.

Напомним, ранее турецкие СМИ заявили, что Национальная разведывательная организация (MIT) в результате спецопераций, проведенных в Украине и Азербайджане, доставила в Стамбул нескольких оппозиционных политиков, проводивших, по заверению турецких властей, подрывную работу против их страны.