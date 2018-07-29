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Стало известно о смерти известной украинской журналистки
Во Львове в субботу, 28 июля, не стало легендарной радиоведущей Марты Кинасевич.
Об этом в Facebook сообщил Mykhajlo Masliy.
«28 июня во Львове после тяжелой болезни на 73-м году жизни ни стало легенды национального радио Марты Львовны Кинасевич … Марта Кинасевич: «Если бы пришлось все начать с нуля, я бы снова пошла на Львовское радио. Единственное, что хотела бы изменить в своих передачах, — еще больше пропагандировать украинские песни и украинских исполнителей», — так отзывается о ней автор.
Причиной смерти журналистки стала тяжелая болезнь.
Напомним, в Киргизии погиб журналист редакции Радио Свобода «Азаттык» Уланбек Егизбаев.
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”