Стало известно о смерти известной украинской журналистки

Происшествия

Во Львове в субботу, 28 июля, не стало легендарной радиоведущей Марты Кинасевич.

Об этом в Facebook сообщил Mykhajlo Masliy.

«28 июня во Львове после тяжелой болезни на 73-м году жизни ни стало легенды национального радио Марты Львовны Кинасевич … Марта Кинасевич: «Если бы пришлось все начать с нуля, я бы снова пошла на Львовское радио. Единственное, что хотела бы изменить в своих передачах, — еще больше пропагандировать украинские песни и украинских исполнителей», — так отзывается о ней автор.

Причиной смерти журналистки стала тяжелая болезнь.

Напомним, в Киргизии погиб журналист редакции Радио Свобода «Азаттык» Уланбек Егизбаев.