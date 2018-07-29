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Стали известны новые подробности о застрявших в Египте украинцах
Более 200 украинских туристов, которые не смогли вылететь из египетской Хургады во Львов 28 июля, уже возвращаются в Украину.
Об этом сообщила пресс-секретарь туроператора Join UP! Екатерина Резниченко, информирует УНН.
«Самолет уже взлетает», — сказала она.
Ранее пассажиры рассказали, что у самолета, на котором их должны были доставить в Украину, вздулось колесо, и его необходимо менять.
«Нужно было время для того, чтобы привезти это колесо из Украины в Хургаду и его заменить. Этим 220 людям были предоставлены проживание в отеле, питание, напитки. То есть все, что нужно по правилам воздушных перевозок», — отметила Резниченко.
Напомним, более 200 украинских отдыхающих, которые застряли в египетском курортном городе Хургада.
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