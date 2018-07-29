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Удар молнии убил двух человек под Винницей
Под Винницей в городе Хмельник двое мужчин погибли от удара молнии.
Об этом сообщают местные издания.
Трагедия произошла в субботу, 28 июля, после обеда. Погибшие — мужчины 25 и 38 лет, были знакомыми. Они сидели в беседке, которую поразила молния. Приятель погибших — мужчина 1981 года рождения — находился рядом с беседкой, а не в ней, и потому выжил.
Мужчина находится в реанимационном отделении Хмельницкой центральной больницы.
«Пострадавший находится в состоянии средней тяжести, он в сознании. Сейчас угрозы его жизни нет. Находится под постоянным наблюдением врачей», — рассказал изданию NaПариже дежурный врач реанимационного отделения ЦРБ.
Напомним, 28 июля, пролетавший над Одесской областью (над Окнянским районом) пассажирский самолет Embraer 190 молдавской авиакомпании Air Moldova получил удар молнии.
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