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Удар молнии убил двух человек под Винницей

20:24 29 июля 2018   245
Удар молнии убил двух людей под Винницей
Инф. «ФАКТОВ»

Под Винницей в городе Хмельник двое мужчин погибли от удара молнии.

Об этом сообщают местные издания.

Трагедия произошла в субботу, 28 июля, после обеда. Погибшие — мужчины 25 и 38 лет, были знакомыми. Они сидели в беседке, которую поразила молния. Приятель погибших — мужчина 1981 года рождения — находился рядом с беседкой, а не в ней, и потому выжил.

Мужчина находится в реанимационном отделении Хмельницкой центральной больницы.

«Пострадавший находится в состоянии средней тяжести, он в сознании. Сейчас угрозы его жизни нет. Находится под постоянным наблюдением врачей», — рассказал изданию NaПариже дежурный врач реанимационного отделения ЦРБ.

Напомним, 28 июля, пролетавший над Одесской областью (над Окнянским районом) пассажирский самолет Embraer 190 молдавской авиакомпании Air Moldova получил удар молнии.

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