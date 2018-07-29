Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно, сколько людей в Украине страдают от гепатитов B и C

21:17 29 июля 2018   38
Стало известно, сколько в Украине страдает человек от гепатитов B и C
Инф. «ФАКТОВ»

От вирусных гепатитов B и C страдают 325 млн человек по всему миру.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Вирусные гепатиты B и C представляют собой серьезную проблему для здравоохранения, затрагивающую 325 миллионов человек по всему миру. Они являются базовой причиной рака печени, от которого ежегодно умирает 1,34 миллиона человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что как минимум 60% случаев рака печени связаны с поздним диагностированием и лечением вирусов гепатита В и С.

«Недостаточный охват тестированием и лечением — самый серьезный пробел, который необходимо ликвидировать для достижения к 2030 году глобальных целей по элиминации гепатита», — подчеркнули в ВОЗ.

По данным Министерства здравоохранения, около 5% украинцев инфицированы вирусом гепатита С.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения опровергли наиболее распространенные мифы о гепатитах типа В и С.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины