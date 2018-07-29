- 21:17 Стало известно, сколько людей в Украине страдают от гепатитов B и C
- 20:24 Удар молнии убил двух человек под Винницей
- 19:38 Трамп пригрозил приостановить работу правительства
- 18:49 Стали известны новые подробности о застрявших в Египте украинцах
- 18:14 Стало известно о смерти известной украинской журналистки
- 17:19 Не так быстро: в Украине сделали печальное заявление по введению миротворцев на Донбасс
- 16:54 Ничего не выиграли: российские спортсмены ополчились из-за награждения Путиным сборной по футболу
- 16:37 Погода в Украине: синоптик рассказала, где снова ждать дожди
- 15:53 Вслед за Украиной турецкие спецслужбы попытались украсть противника Эрдогана из еще одной страны
- 15:16 Венгерский друг Путина сделал новое острое заявление в адрес Украины
Стало известно, сколько людей в Украине страдают от гепатитов B и C
От вирусных гепатитов B и C страдают 325 млн человек по всему миру.
Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Вирусные гепатиты B и C представляют собой серьезную проблему для здравоохранения, затрагивающую 325 миллионов человек по всему миру. Они являются базовой причиной рака печени, от которого ежегодно умирает 1,34 миллиона человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что как минимум 60% случаев рака печени связаны с поздним диагностированием и лечением вирусов гепатита В и С.
«Недостаточный охват тестированием и лечением — самый серьезный пробел, который необходимо ликвидировать для достижения к 2030 году глобальных целей по элиминации гепатита», — подчеркнули в ВОЗ.
По данным Министерства здравоохранения, около 5% украинцев инфицированы вирусом гепатита С.
Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения опровергли наиболее распространенные мифы о гепатитах типа В и С.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”