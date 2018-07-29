Поезд «Киев—Бердянск» снес легковое авто: есть жертвы

Происшествия

В воскресенье, 29 июля, поезд «Киев—Бердянск» № 226 столкнулся с легковым автомобилем. ЧП произошло около 18:45 между Трипольем и Мироновкой

Об этом сообщает 061.

Водитель легковушки пытался «проскочить», но не успел.

После удара поезд протащил авто почти километр.

На место происшествия прибыли медики, правоохранители и сотрудники ГСЧС.

На данный момент известно о двух погибших.

В «Укрзализныце» о ДТП не знали. Состав не сможет продолжить движение по маршруту до тех пор, пока на место не приедет судмедэксперт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о необычном ДТП в Киеве: Mercedes попал под поезд и… танк.