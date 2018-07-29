- 23:55 В МИД Украины назвали "жалким" новый закон РФ об аннексии Крыма
- 23:15 Британец Томас впервые стал победителем велогонки «Тур де Франс»
- 22:47 Незрячий украинский студент выиграл международный музыкальный конкурс
- 22:43 Донецкий «Шахтер» разгромил столичных «канониров»: видеообзор матча
- 22:10 Поезд «Киев—Бердянск» снес легковое авто: есть жертвы
- 21:17 Стало известно, сколько людей в Украине страдают от гепатитов B и C
- 20:24 Удар молнии убил двух человек под Винницей
- 19:38 Трамп пригрозил приостановить работу правительства
- 18:49 Стали известны новые подробности о застрявших в Египте украинцах
- 18:14 Стало известно о смерти известной украинской журналистки
Поезд «Киев—Бердянск» снес легковое авто: есть жертвы
В воскресенье, 29 июля, поезд «Киев—Бердянск» № 226 столкнулся с легковым автомобилем. ЧП произошло около 18:45 между Трипольем и Мироновкой
Об этом сообщает 061.
Водитель легковушки пытался «проскочить», но не успел.
После удара поезд протащил авто почти километр.
На место происшествия прибыли медики, правоохранители и сотрудники ГСЧС.
На данный момент известно о двух погибших.
В «Укрзализныце» о ДТП не знали. Состав не сможет продолжить движение по маршруту до тех пор, пока на место не приедет судмедэксперт.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о необычном ДТП в Киеве: Mercedes попал под поезд и… танк.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”