Донецкий «Шахтер» разгромил столичных «канониров»: видеообзор матча

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Чемпионат Украины. 2-й тур
29 июля (воскресенье)
«Карпаты» — «Черноморец» — 1:0
Гол: Швед (16).
«Олимпик» — «Ворскла» — 1:0
Гол: Балашов (51).
«Мариуполь» — «Десна» — 1:4
Голы: Вакула (68) — Хлебас (3, 22), Филиппов (59, 78).
«Шахтер» — «Арсенал-Киев» — 3:0
Голы: Мораэс (10), Фернандо (32), Тайсон (37).
Во второй игровой день 2-го тура отечественной Премьер-лиги донецкий «Шахтер» принимал в Харькове новичка высшего дивизиона столичный «Арсенал-Киев». Подопечные Паулу Фонсеки довольно легко обеспечили себе преимущество еще в первом тайме, забив три мяча (отличились Мораэс, причем во второй игре подряд, а также Фернандо и Тайсон), а после перерыва уже игрались с соперником в «кошки-мышки», особо не стремясь увеличить счет на табло.
Неожиданный результат был зафиксирован в Мариуполе, где участник Лиги Европы одноименный клуб был разгромлен черниговской «Десной», проводящей дебютный сезон в элитном дивизионе в истории независимой Украины. По дублю записали на свой счет Хлебас и Филиппов, на что хозяева смогли ответить лишь одним точным ударом Вакулы.
А «Олимпик» и «Карпаты» синхронно одержали минимальные домашние победы — над «Ворсклой» и «Черноморцем» соответственно.
Таким образом, после стартовых туров стопроцентный показатель имеют гранды отечественного футбола «Шахтер» и «Динамо», а также «Александрия», причем каждый из трех лидеров пока не пропускал. А вот показатели участников Лиги Европы нынешнего сезона — «Мариуполя» и «Ворсклы» — пока не радуют: ни одного очка и неутешительная разница мячей.
В следующем туре болельщиков ожидает суперматч — «Динамо» на столичном НСК «Олимпийский» примет «Шахтер». Этот поединок пройдет в пятницу, 3 августа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» едва не оконфузилось во Львове в матче с новичком Премьер-лиги.
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“ Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...”