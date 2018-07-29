Донецкий «Шахтер» разгромил столичных «канониров»: видеообзор матча

Спорт

Чемпионат Украины. 2-й тур

29 июля (воскресенье)

«Карпаты» — «Черноморец» — 1:0

Гол: Швед (16).

«Олимпик» — «Ворскла» — 1:0

Гол: Балашов (51).

«Мариуполь» — «Десна» — 1:4

Голы: Вакула (68) — Хлебас (3, 22), Филиппов (59, 78).

«Шахтер» — «Арсенал-Киев» — 3:0

Голы: Мораэс (10), Фернандо (32), Тайсон (37).

Во второй игровой день 2-го тура отечественной Премьер-лиги донецкий «Шахтер» принимал в Харькове новичка высшего дивизиона столичный «Арсенал-Киев». Подопечные Паулу Фонсеки довольно легко обеспечили себе преимущество еще в первом тайме, забив три мяча (отличились Мораэс, причем во второй игре подряд, а также Фернандо и Тайсон), а после перерыва уже игрались с соперником в «кошки-мышки», особо не стремясь увеличить счет на табло.

Неожиданный результат был зафиксирован в Мариуполе, где участник Лиги Европы одноименный клуб был разгромлен черниговской «Десной», проводящей дебютный сезон в элитном дивизионе в истории независимой Украины. По дублю записали на свой счет Хлебас и Филиппов, на что хозяева смогли ответить лишь одним точным ударом Вакулы.

А «Олимпик» и «Карпаты» синхронно одержали минимальные домашние победы — над «Ворсклой» и «Черноморцем» соответственно.

Таким образом, после стартовых туров стопроцентный показатель имеют гранды отечественного футбола «Шахтер» и «Динамо», а также «Александрия», причем каждый из трех лидеров пока не пропускал. А вот показатели участников Лиги Европы нынешнего сезона — «Мариуполя» и «Ворсклы» — пока не радуют: ни одного очка и неутешительная разница мячей.

В следующем туре болельщиков ожидает суперматч — «Динамо» на столичном НСК «Олимпийский» примет «Шахтер». Этот поединок пройдет в пятницу, 3 августа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» едва не оконфузилось во Львове в матче с новичком Премьер-лиги.