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Британец Томас впервые стал победителем велогонки «Тур де Франс»
Британский велогонщик Герайнт Томас стал победителем генеральной классификации многодневки «Тур де Франс». Об этом сообщает cyclingnews.com.
Британец Томас впервые стал победителем велогонки «Тур де Франс». Для 32-летнего спортсмена эта победа стала первой на соревнованиях такого уровня.
Второе место в велогонке занял голландец Том Дюмулен. На третьей позиции расположился британец Крис Фрум.
Томас является двукратным олимпийским чемпионом по велогонкам на треке в командном преследовании.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», французские фермеры сорвали гонку «Тур де Франс».
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