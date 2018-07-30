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Янукович подал в суд против генпрокурора Луценко
Экс-президент подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации
Экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом говорится в реестре судебных дел.
Янукович подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд принял к рассмотрению это дело и назначил заседание на 13 сентября в 10:00.
Отметим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 21 февраля состоялся допрос президента Украины Петра Порошенко в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Он длился более часа. Суд вынужденно завершил допрос из-за неуместных вопросов стороны защиты.
22 февраля суд также отказал адвокатам Януковича в повторном допросе Порошенко. Манафорт требует удалить фотографии с Януковичем из своего дела Прокуратура идентифицировала свыше 9 тыс. лиц, совершивших госизмену в Крыму
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