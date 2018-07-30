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Нападение боевиков «Боко Харам» на КПП в Нигерии: погибли 11 человек

3:32 30 июля 2018   103
Боко Харам
Инф. «ФАКТОВ»

В результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки «Боко Харам» на один из контрольно-пропускных пунктов на северо-востоке Нигерии погибли 11 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местных жителей и источник в вооружённых силах страны.

«Они пришли примерно в 18:30 (20:30 по Киеву) и напали на военный КПП, солдаты открыли ответный огонь», — цитирует местного жителя агентство.

По словам представителя ВС страны, боевики также захватили несколько транспортных средств нигерийских военнослужащих.

Напомним, что «Боко Харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГИЛ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате нападения боевиков Боко Харам на одну из школ в Нигерии было похищено более 100 учениц.

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