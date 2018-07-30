- 5:13 Генерал оценил угрозу масштабного прорыва войск Путина из Крыма
- 4:55 Арнольд Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин
- 4:15 "Невероятная" бабушка из Финляндии удивила сеть своими "достижениями": опубликовано фото и видео
- 3:53 В Киеве произошло ночное масштабное ДТП с участием 8 автомобилей
- 3:32 Нападение боевиков «Боко Харам» на КПП в Нигерии: погибли 11 человек
- 2:55 Автомобилист убил четырех иностранных велосипедистов в Таджикистане
- 2:09 В Бразилии самолет разбился при посадке в аэропорту Сан-Паулу, погиб пилот
- 1:46 Лесные пожары в Калифорнии: количество погибших возросло до шести человек
- 0:52 Насиров заявил о намерении баллотироваться в президенты
- 0:40 Янукович подал в суд иск против генпрокурора Луценко
Нападение боевиков «Боко Харам» на КПП в Нигерии: погибли 11 человек
В результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки «Боко Харам» на один из контрольно-пропускных пунктов на северо-востоке Нигерии погибли 11 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местных жителей и источник в вооружённых силах страны.
«Они пришли примерно в 18:30 (20:30 по Киеву) и напали на военный КПП, солдаты открыли ответный огонь», — цитирует местного жителя агентство.
По словам представителя ВС страны, боевики также захватили несколько транспортных средств нигерийских военнослужащих.
Напомним, что «Боко Харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГИЛ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате нападения боевиков Боко Харам на одну из школ в Нигерии было похищено более 100 учениц.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”