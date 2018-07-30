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Лесные пожары в Калифорнии: количество погибших возросло до шести человек
Жертвами лесных пожаров, бушующих в Калифорнии, стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные данные администрации штата.
BREAKING: Sixth person found dead in Northern California wildfire that has destroyed more than 500 buildings, sheriff says.— The Associated Press (@AP) 29 июля 2018 г.
Также сообщается, что 28 июля президент страны Дональд Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за сложившейся в регионе ситуации.
«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную поддержку штату, племенам и на местах в связи с чрезвычайными условиями из-за лесных пожаров», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», десятки тысяч американцев покинули свои дома в зоне лесных пожаров.
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