Мир

Лесные пожары в Калифорнии: количество погибших возросло до шести человек

Жертвами лесных пожаров, бушующих в Калифорнии, стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные данные администрации штата.

BREAKING: Sixth person found dead in Northern California wildfire that has destroyed more than 500 buildings, sheriff says. — The Associated Press (@AP) 29 июля 2018 г.

Также сообщается, что 28 июля президент страны Дональд Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за сложившейся в регионе ситуации.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную поддержку штату, племенам и на местах в связи с чрезвычайными условиями из-за лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», десятки тысяч американцев покинули свои дома в зоне лесных пожаров.