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Лесные пожары в Калифорнии: количество погибших возросло до шести человек

1:46 30 июля 2018   19
Пожары в Калифорнии
Инф. «ФАКТОВ»

Жертвами лесных пожаров, бушующих в Калифорнии, стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные данные администрации штата.

Также сообщается, что 28 июля президент страны Дональд Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за сложившейся в регионе ситуации.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную поддержку штату, племенам и на местах в связи с чрезвычайными условиями из-за лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», десятки тысяч американцев покинули свои дома в зоне лесных пожаров.

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