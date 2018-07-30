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В Бразилии самолет разбился при посадке в аэропорту Сан-Паулу, погиб пилот
Небольшой самолет разбился при посадке в аэропорту Кампу-де-Марте в бразильском городе Сан-Паулу. Об этом сообщает портал UOL.
Отмечается, что на борту воздушного судна в момент ЧП находились семь человек — пять пассажиров и два члена экипажа.
В результате инцидента погиб один пилот.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 28 июля, пролетавший над Одесской областью (над Окнянским районом) пассажирский самолет Embraer 190 молдавской авиакомпании Air Moldova получил удар молнии. Лайнер совершал регулярный рейс по маршруту Кишинев — Санкт- Петербург.
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