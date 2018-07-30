"Невероятная" бабушка из Финляндии удивила сеть своими "достижениями": опубликовано фото и видео

Мир

Разменявшая седьмой десяток лет жительница Финляндии Лена Салмен увлеклась катанием на сноуборде, рисованием граффите, ездой на скейтборде и множеством других необычных для «пенсионного» возраста хобби. Об этом рассказывает adme.ru.

Возможно, одной из предпосылок для необычных занятий пенсионерки стало то, что в своей «предыдущей» жизни она была спортивной журналисткой и даже защитила докторскую диссертацию в этой сфере. К тому же Салман с детства занималась плаванием, прыжками в воду и бегала трусцой, а когда жила в Лапландии несколько лет, то зимой практически каждый день каталась на лыжах.

Этим же она продолжила заниматься и на пенсии. В свои 64 года она легко совершает тандемный прыжок в бассейн.

Однако кроме этого, у Салмен появились новые увлечения. Так, в 57 лет, она впервые встала на лонгборд. Женщина рассказала, что у нее есть прекрасный велосипед, на котором она часто ездила на тренировки по плаванию, но каждый раз опасалась за его сохранность, когда оставляла его на парковке перед бассейном. Пенсионерка подумала, что ей стоит попробовать что-то более компактное, что могло бы помещаться в шкафчик в раздевалке.

В 61 Салмен впервые решила прокатиться на скейтборде. Вскоре она так полюбила свое новое увлечение, что часами напролет начала проводить время в городском скейт-парке и тренироваться вместе с подростками.

Также, пенсионерка занимается акробатикой, серфингом, катанием на сноуборде, и, вдобавок, рисует граффити.

Публикация от Lena Salmi (@britalena) 30 Май 2018 в 12:58 PDT

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Пенсионном фонде уточнили, когда будут устранены задержки с выплатами пенсий за июль и что будет с пенсиями в августе. Так, согласно информации ведомства, 27 июля пенсионные выплаты были полностью профинансированы. На эти цели было выделено 29,7 млрд гривен. Таким образом, не осталось причин для задержек с выплатами пенсионерам.