Генерал оценил угрозу масштабного прорыва войск Путина из Крыма

Украина

Попытки российских войск осуществить «прорыв» на территорию Херсонской области будут обречены на неудачу. Таким мнением в интервью «ФАКТАМ» поделился бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

«Если сейчас Путин попытается прорваться на территорию Херсонской области, НАТО не останется в стороне. Это уже будет прямое вторжение на территорию суверенного государства, которое не оправдаешь референдумами, как было в Крыму или на Донбассе. А к глобальному вооруженному конфликту Россия не готова»,— считает он.

При этом Маломуж уверен, что РФ не готова к формату глобального наступления на Украину или другие страны по соседству ни экономически, ни политически.

«Идет геополитическая игра. Кремль оправдывает свои действия тем, что НАТО тоже стягивает свои войска к границам России и собирается размещать ракетные базы, в том числе, как он утверждает, и на территории Украины. Это и было одним из оправданий захвата Крыма, например. Кремль утверждал, что с разрешения Украины в Крыму США поставят ракетную базу»,— считает экс-глава Службы внешней разведки.

Но глобального наступления не будет, уверен он: зачем Путину сейчас нападать на Украину, продвигаться с войсками дальше, если можно попытаться использовать наши приближающиеся выборы? Тут у Путина, по мнению генерала Маломужа, есть свои козыри и свои кандидаты. А идеальной в Кремле, вероятно, считают повторение ситуации 2009-го года, когда во второй тур вышли вообще оба кандидата, устраивающие Россию.

«Нечто подобное будет и сейчас», — предполагает он.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» военный обозреватель, главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин рассказал, что для Путина военная операция против Украины накануне выборов, чтобы повлиять на их результат, уже не столь актуальна. Сейчас главная задача для Кремля — привести во власть пророссийские силы.