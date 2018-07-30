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Арнольд Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин (видео)
Американский актер Арнольд Шварценеггер при помощи своего личного танка легко уничтожил лимузин. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале CNBS, передает «Лента.ру».
В рамках программы Make It Шварценеггер с ведущим шоу садится в принадлежащий ему 46-тонный танк M47 Patton II и с легкостью сминает девятиметровый лимузин Lincoln TownCar.
Целью подобного действа, по словам актера, было показать мощь танков, которые производились в 1950-х годах в США для использования в ходе Корейской войны (1950−1953), а впоследствии поставлялись на экспорт во многие страны, в том числе в Австрию. По словам Шварценеггера, именно таким танком он управлял во время службы в австрийской армии.
M47 Patton II оснащен 90-миллиметровой танковой пушкой M36, вместе с ней его длина составляет около 8,5 метра. Всего было выпущено более 8,6 тысячи таких машин. Они стояли на вооружении до 1990-х годов во многих странах, в том числе в США, Австрии, Бельгии, Иордании, Испании, Италии, Турции, Франции, ФРГ и Японии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с «маленькой вареной макарониной».
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