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В оккупированном Крыму нашествие опасных медуз: опубликованы фото
В море возле некогда популярных курортов оккупированного Крыма, Евпатории и мыса Тарханкут, были замечены огромные стаи медуз, которые покрывают почти всю поверхность воды. Об этом сообщает симферопольский интернет-ресурс.
«Сто медуз на квадратный метр. Их так много, что море стало похоже на молочный кисель, купаться не возможно», — возмущаются отдыхающие.
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Отмечается также, что многие из медуз могут быть опасны.
Хотя в основном в Черном море обитает медуза аурелия, которая ничем не угрожает людям. Но есть еще один вид, встречающийся у берегов Крыма — корнерот, ожоги от щупалец которой довольно чувствительны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мост так и не помог «спасти» курортный сезон в Крыму: пляжи по-прежнему пустынны.
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“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”