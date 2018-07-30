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Украина

В оккупированном Крыму нашествие опасных медуз: опубликованы фото

5:59 30 июля 2018   1650
Медузы ядовитые
Инф. «ФАКТОВ»

В море возле некогда популярных курортов оккупированного Крыма, Евпатории и мыса Тарханкут, были замечены огромные стаи медуз, которые покрывают почти всю поверхность воды. Об этом сообщает симферопольский интернет-ресурс.

«Сто медуз на квадратный метр. Их так много, что море стало похоже на молочный кисель, купаться не возможно», — возмущаются отдыхающие.

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Отмечается также, что многие из медуз могут быть опасны.

Хотя в основном в Черном море обитает медуза аурелия, которая ничем не угрожает людям. Но есть еще один вид, встречающийся у берегов Крыма — корнерот, ожоги от щупалец которой довольно чувствительны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мост так и не помог «спасти» курортный сезон в Крыму: пляжи по-прежнему пустынны.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

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