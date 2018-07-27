30 июля 2018

Помните, у Владимира Высоцкого была популярная песенка о том, за что аборигены съели Кука?.. Так вот, вынужден разочаровать поклонников творчества легендарного советского барда — капитана Кука никто не ел. Хотя погиб он и его храбрые матросы в отчаянном бою с гавайскими племенами. И случилось это во время третьей его знаменитой морской экспедиции. А первая началась ровно 250 лет назад.

30 июля 1768 года трехматчтовый корабль «Эндевор» («Дерзание») с английскими учеными на борту и большим экипажем во главе с капитаном Джеймсом Куком отправился в экспедицию, задачей которой было наблюдение за прохождением Венеры по Солнечному диску. Пока астрономы выполняли поставленную перед ними задачу, капитан Кук совершал одно открытие за другим. Этому уникальному мореплавателю, кстати, с 13 лет начавшему служить юнгой на флоте, удалось впервые зафиксировать на морских картах и месторасположение к западу от острова Таити знаменитого Большого Барьерного рифа, и уточнить, что Новая Зеландия состоит из двух островов и к неисследованному тогда ещё Южному материку не примыкает.

Между прочим, в саму Новую Зеландию экспедиция под командованием Джеймса Кука решила не заходить, побоявшись нападения местных туземцев-людоедов из племени маори. Сделаю тут лирическое отступление и компетентно замечу, что когда мы с супругой и маленьким тогда ещё сыном Димочкой путешествовали по Австралии и Новой Зеландии, у нас была возможность лично убедиться в том, что более миролюбивых и доброжелательных людей, чем представители племени маори, на земном шаре не существует. Это, кстати, те самые аборигены, которые научили нас при встрече приветствовать друг друга, притираясь… носами!

Пожиная плоды первой успешной экспедиции, капитан Кук был торжественно облагодетельствован в родной Англии высокими званиями и громкими почестями. И вскоре отправился во вторую экспедицию, которой суждено было стать самой плодотворной в его знаменитой биографии. Изучение расположения островов огромной неисследованной ранее части Океании, а также их флоры и фауны, относят к величайшим научным открытиям ХVIII века. Завершил же свой жизненный путь капитан Джеймс Кук в третьей экспедиции, столкнувшись в неравном бою близ Гавайев с кратно превосходившими его отряд силами местных туземцев в 1771 году…

Между прочим, эту необыкновенно выразительную морскую композицию я много лет назад приобрёл на одном из интернет-аукционов именно в Новой Зеландии, которую капитан Кук прекрасно описал, но на земле которой побывать ему было не суждено.

Сегодняшним именинникам — добра и счастья. Всем нам — удивительных открытий. И не только во время морских научных экспедиций.