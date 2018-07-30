Беспрецедентные меры безопасности: в Британии похоронят жертву "Новичка"

Мир

В понедельник, 30 июля, в Великобритании похоронят Дон Стержес, которая скончалась после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».

На похоронах британки предпримут беспрецедентные меры безопасности, сообщает The Daily Mail. В частности, это связано с опасением, что тело мисс Стерджес все еще содержит опасные уровни российского нервного агента. В связи с этим гроб с ее телом заранее установят в месте прощания. Викарий, который будет на похоронах, сообщил, что родные умершей будут иметь возможность 15 минут «спокойного времени», чтобы посидеть рядом с гробом. После этого Дон Стержес кремируют.

Напомним, что 44-летняя британка умерла в больнице 8 июля, куда была госпитализирована вместе с другом 45-летним Чарли Роули. Британские правоохранители выяснили, что пара, проживавшая в Эймсбери, отравилась нервно-паралитическим агентом «Новичок» российского производства. Это отравление имело непосредственное отношение к аналогичному случаю, произошедшему с бывшим советским разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, которые пострадали от «Новичка» в Солсбери. Дон Стержес отравилась, брызнув на себя из бутылочки с якобы парфюмерией, которую в Солсбери нашел ее друг. Это оказалась именно та бутылочка, которую использовали для отравления Скрипалей

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британские спецслужбы выяснили, что подозреваемые в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии покинули Великобританию коммерческим рейсом под псевдонимами после совершения покушения. Побег удался из-за слишком долгой идентификации их правоохранителями — для определения личностей подозреваемых была применена совокупность улик, в том числе, и перехваченное британской военной базой на Кипре закодированное послание в Москву о совершенной атаке.

