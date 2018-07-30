Стало известно о смерти монахини, предупредившей покушение на Патриарха Филарета

Украина

В Украинской православной церкви (Киевский патриархат) сообщили о смерти игуменьи Варвары, благодаря которой сорвалось покушение на Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета. В понедельник, 30 июля, 9.00 Патриарх Филарет возглавит заупокойную Божественную литургию и чин отпевания.

Именно она оказалась рядом с трапезной, мимо которой проходили заштатный епископ Севастьян (Возняк) вместе с сыном, планировавшие покушение на Предстоятеля. «Услышав, что кто-то прошел по коридору, из дверей кухни вышла эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую указанный епископ Севастьян (Возняк) сразу напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из заранее приготовленного баллончика. После этого отец и сын скрылись с места преступления», — сообщали в УПЦ (КП).

91-летняя игуменья Варвара в 1981 году году по распоряжению тогда еще митрополита Киевского и Галицкого Филарета была назначена эконом митрополичьей резиденции в Киеве. С тех пор более 35 лет матушка Варвара отвечала за хозяйство резиденции, кухню и организацию питания, чистоту территории и помещений, хранения и распространения церковной литературы. За свою многолетнюю работу игуменья была награждена наперсным крестом с украшениями, церковными орденами святой великомученицы Варвары и святой равноапостольной княгини Ольги, государственным орденом княгини Ольги.

В связи с резким ухудшением самочувствия утром 29 июля 2018 духовник протоиерей Иоанн Киевский прочитал над ней канон на уход души, а через полчаса игуменья Варвара скончалась.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в крестном ходе по случаю 1030-летия Крещения Руси в Киеве приняли участие 65 тысяч человек. В мероприятии приняли участие президент Петр Порошенко со своей женой Мариной, множество священников и прихожан УПЦ (КП) из разных регионов Украины. Предстоятель УПЦ (КП) Филарет провел молебен у памятника князю Владимиру на Владимирской горке.