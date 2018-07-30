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Происшествия

Пьяный виновник уснул в машине полиции: появились новые фото и видео с места масштабной аварии в Киеве (фото, видео)

8:24 30 июля 2018   544
Виновник ДТП возле ТРЦ на Оболони
Инф. «ФАКТОВ»

Стали известны подробности резонансного ДТП на столичной Оболони, во время которого пьяный водитель Honda Accord на еврономерах повредил семь машин возле торгово-развлекательного центра.

Как сообщает «Информатор», автомобиль, ехавший по Оболонскому проспекту в сторону станции метро «Оболонь», врезался в припаркованный Skoda Octavia. В результате столкновения Honda отбросило на двигающийся по соседней полосе Volkswagen Passat. После чего обе машины влетели на парковку торгово-развлекательного центра Dream Town, где зацепили еще четыре автомобиля.

Пьяный виновник аварии (драгер показал 2,92 промиле алкоголя) пытался скрыться, но его задержали свидетели ДТП. В результате аварии были повреждены семь машин: Honda Accord, Skoda Octavia, Volkswagen Passat и, стоявшие на парковке, Peugeot 605, Ford Focus, Chevrolet Aveo и Skoda Octavia. Пострадавших, к счастью, нет.

Сам водитель Honda, которого местные жители передали правоохранителям, уснул в машине патрульных полицейских. Сообщается, что у горе-водителя не была удостоверение, а свои маневры на дороге он объяснял попыткой «ухода от столкновения с детьми», якобы перебегавшими дорогу. Хотя очевидцы утверждали, что детей рядом с местом ДТП не было.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», депутат Сокальского городского совета Василий Петрушка в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «Фиат Скудо» столкнулся с рейсовым автобусом, после чего совершил наезд на велосипедистку.

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