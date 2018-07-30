Происшествия

Пьяный виновник уснул в машине полиции: появились новые фото и видео с места масштабной аварии в Киеве (фото, видео)

Стали известны подробности резонансного ДТП на столичной Оболони, во время которого пьяный водитель Honda Accord на еврономерах повредил семь машин возле торгово-развлекательного центра.

Как сообщает «Информатор», автомобиль, ехавший по Оболонскому проспекту в сторону станции метро «Оболонь», врезался в припаркованный Skoda Octavia. В результате столкновения Honda отбросило на двигающийся по соседней полосе Volkswagen Passat. После чего обе машины влетели на парковку торгово-развлекательного центра Dream Town, где зацепили еще четыре автомобиля.

Пьяный виновник аварии (драгер показал 2,92 промиле алкоголя) пытался скрыться, но его задержали свидетели ДТП. В результате аварии были повреждены семь машин: Honda Accord, Skoda Octavia, Volkswagen Passat и, стоявшие на парковке, Peugeot 605, Ford Focus, Chevrolet Aveo и Skoda Octavia. Пострадавших, к счастью, нет.

Сам водитель Honda, которого местные жители передали правоохранителям, уснул в машине патрульных полицейских. Сообщается, что у горе-водителя не была удостоверение, а свои маневры на дороге он объяснял попыткой «ухода от столкновения с детьми», якобы перебегавшими дорогу. Хотя очевидцы утверждали, что детей рядом с местом ДТП не было.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», депутат Сокальского городского совета Василий Петрушка в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «Фиат Скудо» столкнулся с рейсовым автобусом, после чего совершил наезд на велосипедистку.