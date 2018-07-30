Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Додон сделал новое важное заявление о выводе войск Путина из Приднестровья

8:24 30 июля 2018   760
Президент Молдовы Игорь Додон
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что «несмотря ни на какую критику, будет твердо выступать за сохранение миротворческой операции на берегах Днестра». Такое заявление он сделал в связи с 26-й годовщиной начала реализации «Соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова» и введением на территорию страны воинских контингентов.

Среди главных итогов миротворческой операции Додон назвал восстановление мирной атмосферы, создание условий для политического процесса переговоров и недопущение вооруженного конфликта. «Поэтому, как бы не изощрялись критики внутри страны и за рубежом, граждане Республики Молдова точно знают, что мир на Днестре был восстановлен благодаря ныне действующей миротворческой операции. Никто из тех, кто упражняется в демагогии по отношению к воинским контингентам Совместных миротворческих сил, не может отрицать этого факта. Поэтому, не смотря ни на какую критику, я буду твёрдо выступать за сохранение миротворческой операции на берегах Днестра», — говорится в заявлении Игоря Додона.

Президент Молдовы уверен, что говорить о завершении миротворческой операции до политического решения приднестровской проблемы и согласования механизма поддержания мира «могут лишь популисты или провокаторы, цель которых — дестабилизация ситуации в Республике Молдова».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики заявили, что на их территории находятся исключительно российские миротворцы и поэтому Тирасполь выступает против резолюции, принятой 22 июня Генеральной Ассамблеей ООН. В документе Организации Объединенных Наций заявили о необходимости полного и безусловного вывода зарубежных вооруженных сил с территории Молдовы: документ поддержали 64 страны, 15 высказались против и еще 83 — воздержались.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины