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Украина

Фронтовые сводки: украинские воины адекватно ответили боевикам на Донбассе

9:16 30 июля 2018   75
Вооруженные Силы Украины
Инф. «ФАКТОВ»

За прошедшие сутки, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск. Запрещенное минскими договоренностями вооружение не применялось.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.

За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, у противника — двое раненых.

В течение текущих суток, 30 июля, боевики российских оккупационных войск восемь раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Майского, Светлодарска, Опытного, Марьинки и Павлополя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе боевики предприняли попытку захватить позиции одного из украинских подразделений в районе населенного пункта Крымское Луганской области: погибло двое бойцов ВСУ, еще двое ранено.

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