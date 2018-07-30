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Украина

Офицер ВСУ сообщил о потерях у боевиков "ЛНР" на Донбассе

9:48 30 июля 2018   274
Груз «200»
Инф. «ФАКТОВ»

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан («Штирлиц») в социальных сетях сообщил подробности о потерях, которые недавно понесла террористическая «ЛНР». Со ссылкой на информацию Александа Чернова сообщается о «3−5 трупах с огнестрелами одного — двух дней давности». «Персонал такого давно не помнит, но было велено заткнутся», — так комментируют потери у боевиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за минувшие сутки были ранены двое боевиков. 30 июля, боевики российских оккупационных войск восемь раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Майского, Светлодарска, Опытного, Марьинки и Павлополя.

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