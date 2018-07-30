Украина

Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили о последствиях ухудшения погоды в Украине

30 июля в Западной Украине ожидаются дожди с грозами, град и шквалы. Температура воздуха будет колебаться на уровне от +25 до +31 градуса. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

На востоке же Украины пройдут дожди, за исключением Луганской и Днепропетровской областей, днем столбик термометра поднимется до +31. В центральной части Украины преимущественно без осадков, днем в регионе 27−30 градусов выше нуля.

На севере Украины также без осадков, днем от +27 до +29. На юге прогнозируют дожди с грозами, температура 28−32 градуса тепла. В Киеве без осадков, воздух прогреется до +29 градусов.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате дождей ожидается возобновление подъема уровня воды на 0,3−1,2 м по сравнению с текущим.

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Так, 30 июля в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается возобновление подъема уровня воды на 0,5−1,5 м, сообщает сайт ГСЧС.

В течение 30 июля в результате сильных и очень сильных дождей на реках бассейнов Прута и Сирет ожидаются подъемы уровня воды на 0,3−1,2 м по сравнению с уровнями на 8 утра 29 июля.

В ведомстве предупреждают, что местами возможно начальное затопление заводей, сельхозугодий. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза образования локальных селевых потоков.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в некоторых районах Запорожской области в результате сильного ливня и шквалов были подтоплены около 100 домовладений.