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Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили о последствиях ухудшения погоды в Украине
30 июля в Западной Украине ожидаются дожди с грозами, град и шквалы. Температура воздуха будет колебаться на уровне от +25 до +31 градуса. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.
На востоке же Украины пройдут дожди, за исключением Луганской и Днепропетровской областей, днем столбик термометра поднимется до +31. В центральной части Украины преимущественно без осадков, днем в регионе 27−30 градусов выше нуля.
На севере Украины также без осадков, днем от +27 до +29. На юге прогнозируют дожди с грозами, температура 28−32 градуса тепла. В Киеве без осадков, воздух прогреется до +29 градусов.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате дождей ожидается возобновление подъема уровня воды на 0,3−1,2 м по сравнению с текущим.
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Так, 30 июля в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается возобновление подъема уровня воды на 0,5−1,5 м, сообщает сайт ГСЧС.
В течение 30 июля в результате сильных и очень сильных дождей на реках бассейнов Прута и Сирет ожидаются подъемы уровня воды на 0,3−1,2 м по сравнению с уровнями на 8 утра 29 июля.
В ведомстве предупреждают, что местами возможно начальное затопление заводей, сельхозугодий. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза образования локальных селевых потоков.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в некоторых районах Запорожской области в результате сильного ливня и шквалов были подтоплены около 100 домовладений.
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