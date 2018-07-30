Моряки Путина опозорились во время военного парада: сеть насмешило видео (видео)

Мир

Российский пропагандистский телеканал «Russia Today», показывавший трансляцию военно-морского парада, посвященного дню ВМФ РФ, показал, как десантный катер типа «Серна» врезался в опору моста в Санкт-Петербурге.

Десантный катер с экипажем на борту влетел в Благовещенский мост в Санкт-Петербурге. Как сообщает inforesist, от удара экипаж судна на мгновение потерял равновесие, однако катеру удалось выровняться и продолжить движение.

Тем временем в Западном военном округе Министерства обороны России, последовав принципу «нас там нет», заявили, что такого инцидента во время парада не было. Об этом сообщило российское информационное агентство «ТАСС».

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