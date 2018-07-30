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Мир

Моряки Путина опозорились во время военного парада: сеть насмешило видео (видео)

10:11 30 июля 2018   152
Инцидент во время Дня ВМФ РФ
Инф. «ФАКТОВ»

Российский пропагандистский телеканал «Russia Today», показывавший трансляцию военно-морского парада, посвященного дню ВМФ РФ, показал, как десантный катер типа «Серна» врезался в опору моста в Санкт-Петербурге.

Десантный катер с экипажем на борту влетел в Благовещенский мост в Санкт-Петербурге. Как сообщает inforesist, от удара экипаж судна на мгновение потерял равновесие, однако катеру удалось выровняться и продолжить движение.

Тем временем в Западном военном округе Министерства обороны России, последовав принципу «нас там нет», заявили, что такого инцидента во время парада не было. Об этом сообщило российское информационное агентство «ТАСС».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США предрекли смерть морской авиации России

Фото — скриншот

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