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Украина

В Украине резко подорожает алкоголь: названы примерные цифры и сроки

10:28 30 июля 2018   594
Алкоголь
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Украине осенью подорожают алкогольные напитки. Ожидается рост на уровне 13%. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сюжет «Сніданку з 1+1».

Причиной повышения цены на спиртные напитки будет повышение минимальной розничной цены на весь алкоголь.

Отметим, что в первой половине 2018 года алкогольные напитки стоили на 1−3% больше прошлогодних показателей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Министерство экономического развития и торговли предложило повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

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