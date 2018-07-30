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В Украине резко подорожает алкоголь: названы примерные цифры и сроки
В Украине осенью подорожают алкогольные напитки. Ожидается рост на уровне 13%. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сюжет «Сніданку з 1+1».
Причиной повышения цены на спиртные напитки будет повышение минимальной розничной цены на весь алкоголь.
Отметим, что в первой половине 2018 года алкогольные напитки стоили на 1−3% больше прошлогодних показателей.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Министерство экономического развития и торговли предложило повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.
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“ Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"”