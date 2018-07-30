Стиль жизни

Cпециальным гостем Одесского международного кинофестиваля стала секс-символ 1970-х, самая красивая женщина мира по версии американского журнала Newsweek Жаклин Биссет. И сегодня (в свои 73 года) актриса все так же обаятельна. Она сохранила не только фигуру, но и ясность ума.

— Я никогда не скрываю свой возраст, поэтому мне не нужно прибегать к услугам пластических хирургов, — рассказала актриса в интервью корреспонденту «ФАКТОВ». — Убеждена: женщина становится старой с того момента, как обращается к хирургу-косметологу. Лучший лифтинг для кожи — улыбка. Чтобы улыбаться, надо научиться быть счастливой. Универсальных рецептов счастья, как известно, нет, но я нашла свой. Нужно уметь принимать поражения, подниматься и идти дальше.

— Как вам удается сохранять прекрасную форму?

— Я работаю над ней. Люблю ходить пешком — это основной вид моей физической нагрузки, к тому же доставляет мне истинное удовольствие. Особенно, когда быстро иду где-нибудь среди деревьев — как сочетание физической нагрузки и медитации. Когда у меня не получается это делать, энергия моя куда-то испаряется. Самое замечательное в ходьбе пешком то, что не нужно никаких залов, приспособлений. Если чувствую, что наваливается депрессия, заставляю себя идти. Еду готовлю сама, в основном, это супы, чтобы не поправляться. Предпочитаю брокколи, брюссельскую капусту, зеленую фасоль, шпинат, морковь, приготовленные на пару. Отдельно варю бульон — из овощей, но можно и куриный. Охлаждаю его, соединяю с овощами, добавляю специи, делаю несколько порций и отправляю в морозилку. Когда нужно, достаю и разогреваю. Если приходят гости, могу добавить пармезан и оливковое масло.

О том, какое впечатление произвела на Жаклин Биссет Одесса, а также воспоминания актрисы о работе с Фрэнком Синатрой, Жан-Полем Бельмондо и другими звездами кино, читайте здесь.

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