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Спасшая Филарета монахиня оказалась жива: сделано громкое заявление
Архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер УПЦ (КП) Евстратий (Иван Зоря) опроверг информацию о смерти монахини, которая спасла Патриарха Филарета от покушения. По его словам, скончавшаяся игуменья Варвара, ранее работавшая экономом, и нынешний эконом монахиня Варвара, пострадавшая в результате нападения бывшего епископа Севастиана, — не одно и то же лицо.
«Новопреставленная игуменья Варвара и монахиня Варвара — это два разных человека, хотя и носят одинаковое имя и одна раньше, а другая сейчас выполняют одно и то же послушание — эконом Патриархии! Слава Богу — монахиня Варвара жива и здорова, выполняет свои обязанности», — заявил спикер УПЦ (КП).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», внештатный епископ УПЦ Киевского патриархата Севастьян готовился к совершению покушения на Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета — пришел в не приемное время в резиденцию и принес с собой слезоточивый газ.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”