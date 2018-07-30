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Украина

Спасшая Филарета монахиня оказалась жива: сделано громкое заявление

10:52 30 июля 2018   601
Спикер УПЦ (КП) Евстратий Зоря
Инф. «ФАКТОВ»

Архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер УПЦ (КП) Евстратий (Иван Зоря) опроверг информацию о смерти монахини, которая спасла Патриарха Филарета от покушения. По его словам, скончавшаяся игуменья Варвара, ранее работавшая экономом, и нынешний эконом монахиня Варвара, пострадавшая в результате нападения бывшего епископа Севастиана, — не одно и то же лицо.

«Новопреставленная игуменья Варвара и монахиня Варвара — это два разных человека, хотя и носят одинаковое имя и одна раньше, а другая сейчас выполняют одно и то же послушание — эконом Патриархии! Слава Богу — монахиня Варвара жива и здорова, выполняет свои обязанности», — заявил спикер УПЦ (КП).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», внештатный епископ УПЦ Киевского патриархата Севастьян готовился к совершению покушения на Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета — пришел в не приемное время в резиденцию и принес с собой слезоточивый газ.

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