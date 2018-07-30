- 12:40 Синоптик озвучила прогноз погоды на последний день июля
- 12:39 Дело Вышинского: суд перенесли из-за неявки адвоката
- 12:26 Ирина Геращенко сообщила, как и когда Россия использует заложников из Украины
- 12:20 Будет ли в ближайшее время дешеветь валюта — мнение финансистов
- 12:17 Украинец выиграл этап Кубок мира по скалолазанию
- 12:11 Умер народный художник Украины, которого называли современным Куинджи
- 12:10 Допелась: экс-"блестящая" Семенович попала в "Чистилище" после концерта в Донецке
- 11:57 Бывший узник Кремля вспомнил, как люди Путина предлагали ему миллионы долларов во время аннексии Крыма
- 11:45 Известная телеведущая резко изменила режим питания
- 11:43 Суд над Януковичем: названа причина срыва процесса
После убийства защитника Милошевича адвокаты Сербии решились на беспрецедентный шаг
После того как в Белграде в субботу, 28 июля, был застрелен адвокат бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Драгослав Миша Огнянович, его коллеги по цеху пошли на беспрецедентные протестные меры — объявили забастовку.
Как сообщает Радио Свобода, адвокаты Сербии в знак протеста против убийства коллеги будут бастовать целую неделю. Забастовка должна начаться в понедельник, 30 июля.
В Адвокатской палате Сербии заявили, что убийство 57-летнего Драгослав Огняновича «лишь последнее из ряда многочисленных нападений на адвокатов, многие из которых до сих пор осталось нераскрытыми».
Ранее сообщалось, что адвоката Милошевича застрелили возле дома. Вместе с защитником был 26-летний сын, который получил ранение в руку. У сербских правоохранителей пока что нет информации о том, чем руководствовался напавший на адвоката и его сына.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Саддама Хусейна и Слободана Милошевича приговорен к 14 годам тюрьмы — Джованни Ди Стефано оказался мошенником.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда! ”