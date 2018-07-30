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После убийства защитника Милошевича адвокаты Сербии решились на беспрецедентный шаг

11:15 30 июля 2018   170
Сербский адвокат, защитник экс-президента Милошевича Драгослав Огнянович
Инф. «ФАКТОВ»

После того как в Белграде в субботу, 28 июля, был застрелен адвокат бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Драгослав Миша Огнянович, его коллеги по цеху пошли на беспрецедентные протестные меры — объявили забастовку.

Как сообщает Радио Свобода, адвокаты Сербии в знак протеста против убийства коллеги будут бастовать целую неделю. Забастовка должна начаться в понедельник, 30 июля.

В Адвокатской палате Сербии заявили, что убийство 57-летнего Драгослав Огняновича «лишь последнее из ряда многочисленных нападений на адвокатов, многие из которых до сих пор осталось нераскрытыми».

Ранее сообщалось, что адвоката Милошевича застрелили возле дома. Вместе с защитником был 26-летний сын, который получил ранение в руку. У сербских правоохранителей пока что нет информации о том, чем руководствовался напавший на адвоката и его сына.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Саддама Хусейна и Слободана Милошевича приговорен к 14 годам тюрьмы — Джованни Ди Стефано оказался мошенником.

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