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Страшный пожар в Сочи: погибло много рабочих-иностранцев
В понедельник, 30 июля, в Сочи произошел крупный пожар. По данным городских властей, сгорела временная металлическая конструкция, а также навес для общепита. Сооружение, по всей видимости, использовалось в качестве общежития для наемных рабочих из бывших советских республик.
Погибли восемь человек, в том числе ребенок. Еще трое пострадавших доставлены в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Среди них есть 16-летний подросток.
В сообщении мэрии подчеркивается, что и навес, и барак были обшиты легковоспламеняющимся материалами — сайдингом. Они выгорели полностью.
Следственный комитет России (СКР) сообщил, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в пожарные службы города в 05.40 утра. Спустя два часа пожар был потушен. Как сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю, в тушении участвовали более 60 пожарных и спасателей и 19 единиц техники.
Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что источником пожара мог быт загоревшийся мангал.
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