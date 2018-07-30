Страшный пожар в Сочи: погибло много рабочих-иностранцев

Мир

В понедельник, 30 июля, в Сочи произошел крупный пожар. По данным городских властей, сгорела временная металлическая конструкция, а также навес для общепита. Сооружение, по всей видимости, использовалось в качестве общежития для наемных рабочих из бывших советских республик.

Погибли восемь человек, в том числе ребенок. Еще трое пострадавших доставлены в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Среди них есть 16-летний подросток.

В сообщении мэрии подчеркивается, что и навес, и барак были обшиты легковоспламеняющимся материалами — сайдингом. Они выгорели полностью.

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в пожарные службы города в 05.40 утра. Спустя два часа пожар был потушен. Как сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю, в тушении участвовали более 60 пожарных и спасателей и 19 единиц техники.

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что источником пожара мог быт загоревшийся мангал.