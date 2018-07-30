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Известная телеведущая резко изменила режим питания (фото)
Ведущая популярного утреннего шоу канала ICTV «Утро в большом городе» Юлия Зорий вернулась из отпуска на Шри-Ланке. Двухнедельный отдых в стиле аюрведа (традиционная индийская медицина) стал подарком любимого на ее день рождения.
— Я давно хотела попробовать такой отдых, — призналась «ФАКТАМ» Юлия. — Чтобы не было экскурсий, ночной жизни и неправильного питания. Хотя сначала немного волновалась: вдруг мне станет скучно на берегу океана? Но все прошло замечательно, и я вернулась домой полная сил, полностью «перезагрузившись».
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Пара отдыхала в известном аюрведическом центре в окрестностях городка Ваддува. Специалисты клиники рекомендовали Юле больше спать и эмоционально не напрягаться. Ведущей прописали массажи, оздоровительные процедуры, занятия йогой и ограничения в еде.
— Занятия йогой дались мне тяжело, я предпочитаю активные тренировки. К тому же на занятия надо было просыпаться в пять утра. К тому же я злилась на диетолога, который ходил за мной по пятам и записывал, что кладу на тарелку. Приходилось брать только разрешенное. Еда была без соли — овощи, приготовленные на пару, какие-то корешки, стебельки, листочки лотосов. Но самое яркое впечатление — дикая природа этих мест. На деревьях было полно обезьян, под шезлонгами лежали вараны, а в бассейн иногда заползали полутораметровые змеи. Слава Богу, не ядовитые. Зато за две недели отпуска по канонам аюрведы я успела похудеть, побывать в храме Будды и стать более гармоничной личностью. И, кстати, теперь я пью только теплую воду.
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