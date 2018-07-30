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Допелась: экс-"блестящая" Семенович попала в "Чистилище" после концерта в Донецке
Российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович попала в базу данных «Миротворца». Причина — «сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в попытках легализации аннексии АР Крым».
Также Анне Семенович вменяют сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями и участие в пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора) против Украины. В частности, этим летом певица побывала в Донецке.
Напомним, что россиянка Семенович еще в 2014 году, когда мировое сообщество объявило о санкциях в отношении России за ее агрессию в Украине, присоединилась к флеш-мобу «Искандеры санкций не боятся».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский актер и режиссер Константин Хабенский попал на «Миротворец» за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.
Фото из Instagram
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”