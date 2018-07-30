Шоу-бизнес

Допелась: экс-"блестящая" Семенович попала в "Чистилище" после концерта в Донецке

Российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович попала в базу данных «Миротворца». Причина — «сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в попытках легализации аннексии АР Крым».

Также Анне Семенович вменяют сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями и участие в пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора) против Украины. В частности, этим летом певица побывала в Донецке.

Напомним, что россиянка Семенович еще в 2014 году, когда мировое сообщество объявило о санкциях в отношении России за ее агрессию в Украине, присоединилась к флеш-мобу «Искандеры санкций не боятся».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский актер и режиссер Константин Хабенский попал на «Миротворец» за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.

Фото из Instagram