Украина

Бывший узник Кремля вспомнил, как люди Путина предлагали ему миллионы долларов во время аннексии Крыма

Российская оккупационная власть в Крыму пыталась купить лояльность заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом заявил сам Чийгоз в интервью для интернет-издания «ГОРДОН».

«Когда аннексия произошла и они долго пытались меня купить, я часто вспоминал этот неожиданно теплый прием на российской границе. Думаю, уже в 2012-м была установка, кого из крымских татар „прощупывать“ на предмет сговорчивости», — сказал он.

По его словам, переговоры с ним вели главари оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, Олег Белавенцев и Рустам Темиргалиев.

«Аксенов, Белавенцев, Темиргалиев несколько раз весной 2014-го к себе приглашали, говорили, что готовы со мной сотрудничать: мол, Мустафа Джемилев со своей позиции не сойдет, но у вас не меньший авторитет в народе… В общем, мелкие, дешевые противопоставления устраивали», — говорит он.

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По словам Чийгоза, ему предлагали 3 миллиона долларов за то, что он признает оккупацию Крыма Россией законной и будет сотрудничать с оккупационной администрацией.

«Первый раз предлагали около $ 3 миллионов. Цифру мне лично Аксенов и Белавенцев озвучили», — сказал он.

По словам бывшего узника Кремля, оккупанты отдавали ему весь Бахчисарайский район.

«Цифра (3 млн долларов. — Авт.) не менялась, но менялись условия. Например, однажды было сказано: забирайте Бахчисарайский район, даем вам там зеленый свет, мы не вмешиваемся. Я ответил, что мне весь Крым нужен. Весь и без них», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Чийгоз заявил, что политзаключенный Владимир Балух содержится в общей камере Симферопольского СИЗО, невзирая на голодовку, которую он проводит более ста дней.