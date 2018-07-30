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Украинец выиграл этап Кубок мира по скалолазанию (видео)
26-летний Даниил Болдырев выиграл этап Кубка мира по скалолазанию, проходивший в Италии. При этом уроженец Донецка, ныне проживающий в Одессе, установил рекорд сезона, взобравшись на вершину за 5,58 секунды!
Отмечу, что это вторая подряд золотая медаль на этапах Большого Кубка мира для Болдырева. Благодаря успешному выступлению украинец вышел на первое место в мировом рейтинге нынешнего сезона.
Добавлю, что с восьми лет наставником Даниила является заслуженный тренер Украины Анна Филенко. В 2011 году спортсмен впервые в истории украинского скалолазания стал призером чемпионата мира (в дисциплине «скорость» прошел все раунды с лучшим временем, установив при этом мировой рекорд в финале), а в 2014-м завоевал «золото» мирового первенства.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Харлан в третий раз в карьере стала лучшей фехтовальщицей года.
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