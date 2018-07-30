Будет ли в ближайшее время дешеветь валюта — мнение финансистов

Деньги

Новая неделя на отечественном валютном рынке открылась ростом курсов евро и доллара. Так, в официальном курсе Национального банка на 30 июля стоимость доллара установлена на уровне 26,76 грн. Таким образом, с прошлого понедельника стоимость американской валюты увеличилась на 31 копейку. На межбанковских торгах доллар также дорожает.

— На закрытии прошлой недели, 27 июля, на межбанковских торгах курс валюты США постоянно поднимался и в итоге закрепился в рамках 26,72—26,75 грн, — сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. — В принципе, если говорить о прибавке в 2 копейки, то это не самое большое валютное подорожание прошлой недели (были всплески, когда курс поднимался и на 10 копеек в день), тем не менее увеличение стоимости доллара показывает общий настрой рынка, который явно играет на повышение — за неделю доллар совокупно подорожал на 31 копейку.

По оценкам финансистов, 27 июля НБУ продал через систему Matching порядка 30 млн долларов. Цена продажи составила 26,75—26,76 грн. Но, как уверяют казначеи, действия регулятора не смогли удовлетворить всех желающих приобрести валюту. Спрос на доллар продолжает активно расти. Во-первых, благодаря выплатам Госказначейства по НДС: например, 26 июля на счета бизнеса было перечислено 1,7 млрд грн. Во-вторых, из-за населения: люди дрогнули и спешат перевести свои сбережения в доллары, наличной валютой закупаются и банки, чтобы пополнить свои кассы. В столичных обменных пунктах стоимость валюты США на продаже достигала 27,30 грн за доллар, а в среднем колеблется в рамках 27,0—27,10 грн.

В тоже время экспортеры не торопятся распродавать необязательную часть выручки. Некоторые ради этого даже берут гривневые кредиты: держат доллар (чтобы продать еще дороже), и ждут выплат по НДС.

Однако в ближайшее время финсисты не ожидают очередного витка повышения курса доллара.

— Скорее всего, на текущей неделе межбанк будет стартовать в рамках 26,65—26,75 грн, — продолжает Юрий Гриненко. — Вряд ли в первый день недели будем наблюдать больший рост спроса на доллар — бизнесу невыгодно с пятницы резервировать гривню на безналичные покупки. Потому, думаю, что валютные котировки не только могут перестать расти, но даже немного скорректироваться вниз.

Что касается курса евро на отечественном валютном рынке, то он продолжает двигаться вверх. За выходные евро подорожало еще на 12 копеек: на 30 июля Национальный банк установил стоимость евровалюты на отметке 31,11 грн. Таким образом, цена евро легко перешагнула психологическую отметку в 31 гривню. В обменных пунктах после выходных стоимость евро поднялась еще на 15 копеек: покупка — 30,85—30,93 грн, продажа — 31,16—31,19 грн. Специалисты едины во мнении, что евро дорожает исключительно в паре с долларом: снизится стоимость валюты США, откатится вниз и курс евро.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»